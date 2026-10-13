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Salerno, omicidio ad Agropoli: 55enne ucciso a colpi di pistola

La vittima si chiamava Walter Avallone, è stato ritrovato con una ferita alla gola

Carabinieri - Ipa/Fotogramma
Carabinieri - Ipa/Fotogramma
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13 ottobre 2026 | 17.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il corpo senza vita del 55enne Walter Avallone è stato trovato questa mattina all'interno di un'auto in uno dei parcheggi antistanti la baia di Trentova se Agropoli (Salerno). Sul caso, la Procura di Vallo della Lucania ha aperto un'inchiesta per omicidio, con le indagini affidate ai carabinieri. Il cadavere è stato trovato su segnalazione di un passante ed aveva una ferita alla gola, verosimilmente riconducibile ad un colpo di arma da fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione, del NORM della Compagnia di Agropoli e della Sezione Investigazioni Scientifiche (SIS) dei Carabinieri di Salerno. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatto svolgersi dei fatti, come precisa in una nota il procuratore Francesco Rotondo.

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omicidio Agropoli Salerno
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