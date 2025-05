Sarebbe coinvolto anche un 'sensitivo' nel caso delle mazzette al Comune di Sorrento (Napoli). L'arresto del primo cittadino Massimo Coppola, eletto nel 2020 con il sostegno di una coalizione composta da tre liste civiche e dal Partito democratico, costituisce l'approdo di una indagine più complessa.

Nell'ambito delle indagini contestualmente all'arresto in flagranza, le Fiamme gialle hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione domiciliare, locale e informatica, emesso dalla Procura oplontina, nei confronti di 22 soggetti, tra cui altri dipendenti e funzionari del Comune di Sorrento e imprenditori aggiudicatari di appalti conferiti dal predetto Comune nonché un soggetto fiduciario del sindaco, indagati per i reati di corruzione, turbativa d'asta e peculato.

All'esito delle perquisizioni, sono stati sottoposti a sequestro documenti di interesse investigativo, smartphone, pc e tablet rinvenuti nella disponibilità degli indagati nonché ulteriori somme di denaro in contanti, per un importo complessivo pari a oltre 285.000 euro, di cui oltre 34.000 euro nell'abitazione del sindaco e oltre 167.000 euro nell'abitazione (in particolare, occultati in un tavolo da biliardo) di un 'sensitivo', Raffaele Guida, residente a Santa Maria a Vico, fiduciario e referente del sindaco nei rapporti, anche illeciti, da questi intrattenuti con gli imprenditori.

Già in precedenza, il 28.12.2024, il sindaco di Sorrento, dopo essersi incontrato in Santa Maria a Vico con Guida, era stato controllato dalla Guardia di finanza e trovato in possesso della somma di denaro in contanti, pari a 15.000, euro nascosta all'interno di una confezione di panettone che, dal complesso delle investigazioni effettuate, risultava riconducibile a dazioni indebite di denaro effettuate in favore del primo cittadino, per il tramite di Guida, da imprenditori aggiudicatari di appalti conferiti dal Comune di Sorrento.