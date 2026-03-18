circle x black
Cerca nel sito
 

Stamperia clandestina a Torre Annunziata, sequestrate banconote false per oltre 2,8 milioni di euro

Stampati soprattutto tagli da 50 euro e, in minima parte, da 100. Un arresto

Una scena del film 'La banda degli onesti' con Totò e Peppino
Una scena del film 'La banda degli onesti' con Totò e Peppino
18 marzo 2026 | 09.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sequestrata stamperia clandestina di banconote a Torre Annunziata, in provincia di Napoli: un arresto. La guardia di finanza ha individuato, a Torre Annunziata, un immobile adibito a stamperia clandestina, dove sono state rinvenute e sequestrate banconote false per un valore di oltre 2.800.000 euro, 12mila ologrammi contraffatti per tagli da 50 e 100 euro, cliché, telai, un pc con memorie di massa, stampanti, risme di carta filigranata e altro materiale di consumo. Il proprietario del locale è stato arrestato.

Il 'laboratorio' era attrezzato con numerose stampanti ink-jet e laser, comandate da un pc su cui era attivo un programma professionale di grafica, strumenti di taglio e punzonatura, cliché, materiali di consumo vari (inchiostri speciali, vernici, toner, polveri) e tre telai per la finitura manuale delle banconote. Le stesse banconote subiscono una procedura di invecchiamento, tali da renderle più vissute e quindi maggiormente realistiche.

Le banconote in euro sono dotate di caratteristiche di sicurezza che rendono difficile la falsificazione (quali elementi in rilievo, filigrana, filo di sicurezza, numero in trasparenza, ologramma e striscia brillante) che, in questo caso, i responsabili hanno tentato di eludere. Le banconote contraffatte qualora immesse sul mercato, secondo le attuali quotazioni, avrebbero potuto fruttare oltre 280.000 euro.

Nell’immobile, abilmente occultati, sono stati inoltre rinvenuti anche 2,2 kg di sostanze stupefacenti, in larga parte marijuana e taluni panetti di hashish, il cui sequestro da parte delle fiamme gialle ha evitato che finissero nelle piazze locali di spaccio. Il responsabile, cittadino italiano, è stato arrestato ed è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, arresto successivamente convalidato dal Gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
napoli news napoli torre annunziata stamperia clandestina torre annunziata stamperia clandestina cronaca news
Vedi anche
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza