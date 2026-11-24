Una nuova 'stanza protetta' è stata inaugurata questa mattina al commissariato di Ps Viminale. Alla cerimonia, oltre al questore di Roma Roberto Massucci, hanno preso parte la presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi, Gioconda Martucci per Poste Italiane, Gianluca Loconte e Vanes Montinari, rispettivamente in rappresentanza di C&pGrafica creative center e del Liceo artistico Caravillani di Roma. La sala, affidata al commissariato di Ps Viminale, sotto l’egida della Squadra Mobile della questura capitolina, potrà essere utilizzata, in caso di necessità, anche dagli altri uffici territoriali della Polizia non ancora dotati di spazi analoghi, proprio per tutelare di chi avesse bisogno di un approccio capace di sfociare in un 'abbraccio' che consenta di superare le barriere culturali o psicologiche, che troppo spesso impediscono l'emergere di situazioni critiche. Per @ccogliere e @scoltare persone in condizioni di fragilità scenderanno in campo anche gli psicologi in servizio all’ufficio sanitario provinciale della Polizia.

I nuovi locali saranno destinati alle vittime di violenza di genere, ma anche di nuclei familiari con minori in condizioni di vulnerabilità, senza tralasciare i minori non accompagnati, in presenza di scenari critici, che approdino sul territorio della Capitale. Istituzioni, imprenditoria e generazione studentesca restituiscono, dunque, la cifra di una 'sartoria sociale' che fa del partenariato la leva per orientare in modo ancora più virtuoso le energie sane della società civile, a sostegno dei fragili.

Nel dettaglio, Poste italiane ha reso possibile la realizzazione dei lavori di riqualificazione dei locali, che sono stati poi arricchiti delle dotazioni tecniche, utili a garantire la riservatezza degli ambienti, anche con rivestimenti tesi a restituire un clima ispirato a un comfort visivo ed emozionale oltre che ambientale, grazie all’operato di appartenenti alla Polizia specializzati nell’ascolto. Le pareti sono state poi animate con alcune opere pittoriche realizzate dagli studenti del Liceo artistico Caravillani, nell’ambito del progetto 'Scuole Sicure-scegli la strada giusta', promosso dalla questura di Roma, con l’intento di valorizzare il contributo delle giovani generazioni nella diffusione della cultura della legalità, dell’ascolto e della tutela delle vittime di violenza. Il sigillo della cerimonia è stato quindi affidato alla ulteriore inaugurazione del Giardino della legalità, allestito grazie alla partnership con Coldiretti, che ha consentito di rendere accogliente il cortile interno del commissariato di Ps Viminale, in cui piante, la cui origine botanica è imputabile ai cinque continenti del globo, offriranno una cornice green all’utenza dell’ufficio di polizia. Negli stessi spazi è stata installata una 'panchina rossa', per tradizione simbolo del contrasto alla violenza di genere, a cura del presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi, nel solco dell’ormai sedimentato progetto 'Sistema di Sicurezza Integrata'.