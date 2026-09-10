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Starbucks, nuovo store alla stazione Venezia Santa Lucia

Vincenzo Catrambone, general manager Starbucks Italia: "Orgogliosi di rafforzare la nostra presenza in questo luogo unico al mondo"

Starbucks, nuovo store alla stazione VeneziaSanta Lucia - (Foto Ufficio stampa)
Starbucks, nuovo store alla stazione VeneziaSanta Lucia - (Foto Ufficio stampa)
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10 settembre 2026 | 14.50
Redazione Adnkronos
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Starbucks, in partnership con Percassi, licenziatario esclusivo del marchio in Italia, rafforza la propria presenza nel capoluogo veneto con l'apertura di un nuovo store all'interno della galleria commerciale della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia, in collaborazione con Grandi Stazioni Retail. Si tratta del secondo punto vendita in città, dopo quello inaugurato nel 2024 a Rialto, e il cinquantatreesimo in Italia. Il nuovo store è pensato per rispondere alle esigenze di pendolari, viaggiatori e turisti che ogni giorno transitano per la stazione, confermando la volontà del brand di presidiare il canale travel, intercettando un pubblico ampio e diversificato in uno dei nodi ferroviari più strategici d'Italia.

Lo spazio si sviluppa su una superficie di 52 mq. Il format è stato progettato per un servizio rapido e takeaway, non prevede posti a sedere. Tra gli elementi distintivi del punto vendita figurano alcuni quadri dedicati al mondo del caffè, esposti nelle vetrine e pensate per raccontare la cultura della materia prima che da sempre caratterizza Starbucks. "Venezia è una città dal forte richiamo internazionale e siamo particolarmente orgogliosi di rafforzare la nostra presenza in questo luogo unico al mondo - dichiara Vincenzo Catrambone, general manager Starbucks Italia - La stazione di Santa Lucia rappresenta uno degli accessi principali alla città e un punto di passaggio per milioni di persone ogni anno. Questa apertura ci consente di essere ancora più vicini ai clienti e di portare l’esperienza Starbucks in un contesto centrale per la vita e la mobilità della città. Insieme a Percassi, continuiamo a investire in location strategiche con l'obiettivo di rendere la cultura del caffè Starbucks sempre più accessibile".

“Siamo orgogliosi di accogliere Starbucks a Venezia Santa Lucia: l'apertura di questo settimo store all'interno del nostro network conferma la straordinaria validità commerciale delle grandi stazioni. – dichiara Alessio Streccioni, Chief Commercial Officer di Grandi Stazioni Retail - Scegliere Venezia per questa ulteriore tappa dimostra l'efficacia di un modello strategico che trasforma i nodi di viaggio in vetrine d'eccellenza, capaci di intercettare ogni giorno milioni di cittadini, pendolari e turisti”

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apertura nuovo store stazione ferroviaria Venezia Santa Lucia
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