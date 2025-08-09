circle x black
Stefano Argentino suicida in carcere: 7 indagati per morte omicida Sara Campanella

Il 27enne, reo confesso dell'assassinio della collega di Università, si è tolto la vita il 6 agosto nella casa circondariale di Messina

Stefano Argentino e Sara Campanella
09 agosto 2025 | 13.33
Redazione Adnkronos
Sono sette le persone indagate dalla procura di Messina per la morte di Stefano Argentino, il 27enne reo confesso dell'omicidio della collega di Università, Sara Campanella, che si è suicidato nel carcere di Messina Gazzi il 6 agosto.

La procura ha notificato sette avvisi di garanzia in vista dell'autopsia sul corpo del ragazzo. L'incarico sarà conferito il 12 agosto al medico legale Daniela Sapienza e in quella occasione gli indagati potranno nominare i propri consulenti.

