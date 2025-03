Romano e Bazzi sono stati condannati in via definitiva all'ergastolo per la strage dell'11 dicembre 2006

"C'è grande amarezza, ci attendevamo un esito diverso". L'avvocato Fabio Schembri, difensore di Olindo Romano e Rosa Bazzi, si esprime così all'Adnkronos dopo che la Cassazione ha rigettato il ricorso col quale si chiedeva la revisione del processo per la strage di Erba. Romano e Bazzi sono stati condannati in via definitiva all'ergastolo per la strage dell'11 dicembre 2006 e chiedevano la revisione del processo già bocciata lo scorso luglio dalla Corte d'Appello di Brescia.

"Penso che la Giustizia, quella con la G maiuscola, quella in cui ho creduto e che ho servito per 40 anni, ha perso. Mi dispiace per i due cui non è stata data la possibilità di dimostrare la loro innocenza", dice all'Adnkronos Cuno Tarfusser l'ex magistrato che chiese, nonostante il parere contrario della Procura generale di Milano, la revisione del processo.

"Per quanto mi riguarda, rifarei tutto quello che ho fatto, convinto di avere fatto il mio dovere. Oggi posso solo dire di essere dispiaciuto di essere contento di non far più parte di un ordine in cui ho creduto e che ho sempre servito con entusiasmo e dedizione" sottolinea Tarfusser.