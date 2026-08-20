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Superenalotto, la combinazione vincente di oggi 23 agosto: centrati nove 5

Alla prossima estrazione il jackpot per il '6' sarà di 212,5 milioni di euro

Superenalotto - Fotogramma
Superenalotto - Fotogramma
20 agosto 2026 | 21.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nessun 6 né 5+1 al concorso del Superenalotto di oggi, giovedì 20 agosto 2026. In nove hanno invece messo a segno un '5', incassando rispettivamente 20.809,46 euro. Alla prossima estrazione il jackpot per il '6' sarà di 212,5 milioni di euro.

Quanto costa una schedina

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Quali sono i punteggi vincenti?

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Come verificare le vincite

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi

Questa la combinazione del Superenalotto di oggi 20 agosto: 14, 18, 26, 51, 64, 71. Numero Jolly: 77. SuperStar: 49.

Riproduzione riservata
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Tag
SuperEnalotto jackpot estratto 6 5+1 Jolly
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