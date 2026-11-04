circle x black
Cerca nel sito
 

Superenalotto e 10eLotto, doppia vincita in Toscana

E' stato realizzato un 5 da 18.657,89 euro a Montepulciano

Schedine del superenalotto - (Fotogramma)
Schedine del superenalotto - (Fotogramma)
Segui Adnkronos su Google
04 novembre 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Superenalotto premia la Toscana, che va a segno anche con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di martedì 3 novembre 2026 del Superenalotto è stato realizzato un 5 da 18.657,89 euro presso la Tabaccheria Segnali di Fumo, in Via delle Terme, 29 a Montepulciano, in provincia di Siena. L’ultimo 6 da 223,2 milioni di euro è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono (Lc). Il jackpot per il prossimo concorso, in programma giovedì 5 novembre, sale a 49,7 milioni di euro.

Nel concorso di martedì 3 novembre del 10eLotto, il colpo più alto arriva da Montignoso, in provincia di Massa e Carrara, grazie a un 9 Oro da 50mila euro in viale Marina. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 30 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,3 miliardi da inizio anno.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Elicottero caduto in Bosnia, il ricordo video del papà di Laura Procacci: "Noi ci salutavamo così"
Roma, lo spettacolo delle Frecce Tricolori per le celebrazioni del 4 novembre - Video
Una Panda come ariete per entrare nel negozio, furto di orologi di lusso a Roma - Video
Lollobrigida: "Approvato il più grande piano per l'agricoltura nella storia repubblicana" - Video
Midterm, El-Sayed primo senatore musulmano degli Usa: "Avete scommesso sul candidato meno probabile" - Video
Midterm, Chris Pappas è il primo senatore Usa dichiaratamente gay: "Amore e verità hanno prevalso" - Video
Roma, Gianfranco Minissale nuovo capo Squadra mobile: "Priorità criminalità organizzata" - Video
News to go
Elezioni Midterm Usa, democratici conquistano il Congresso
Giacomo Poretti partecipa alla Maratona di New York a 70 anni, arriva al traguardo mano nella mano con la moglie - Video
Ryanair, nuove regole per il check in dal 10 novembre - Video
Al via a Londra il WTM, l'Italia presente con uno dei padiglioni più grandi e visitati - Video
All's Fair, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts: "Il prezzo del successo è più alto per le donne" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza