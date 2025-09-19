circle x black
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 19 settembre

Centrati cinque '5' che vincono ciascuno 24.904,54 euro

Schedine del superenalotto
19 settembre 2025 | 21.08
Redazione Adnkronos
Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, 19 settembre 2025. Centrati invece cinque '5' che vincono ciascuno 24.904,54 euro. Alla prossima estrazione il jackpot messo a disposizione per il '6' sarà di 54 milioni di euro. Si torna a giocare domani, sabato 20 settembre, per l'ultimo concorso della settimana.

Quali sono i punteggi vincenti

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Quanto costa giocare una schedina

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Come verificare la vincita

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente

La combinazione vincente è 11, 16, 23, 31, 49, 78. Numero Jolly: 63. Numero SuperStar: 13.

