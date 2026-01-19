circle x black
Scontro tra due treni ad alta velocità in Spagna, almeno 24 i morti

L'incidente è avvenuto in prima serata nei pressi del villaggio di Adamuz. La parte posteriore del primo convoglio è deragliata, impattando contro la testa dell'altro: l'impatto ha causato il deragliamento delle prime due carrozze

Soccorsi sul luogo dell'incidente - (Afp)
19 gennaio 2026 | 07.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Almeno 24 morti e 170 feriti lievi, 75 persone ricoverate tra cui 15 presentano ferite gravi. E' questo il bilancio del grave incidente ferroviario avvenuto domenica nel sud della Spagna, dove due treni dell'alta velocità si sono scontrati: almeno 21 i morti e numerosi feriti. Un convoglio, operante sulla tratta Malaga-Madrid e che trasportava circa 300 passeggeri, è uscito dai binari in prossimità di Cordoba alle 19:45. Successivamente, ha impattato contro un convoglio proveniente da Madrid e diretto a Huelva, che trasportava circa 200 passeggeri. L'operatore ferroviario Adif ha confermato la dinamica dell'incidente.

L'incidente è avvenuto in prima serata nei pressi del villaggio di Adamuz, Il ministro dei Trasporti spagnolo, Oscar Puente, ha affermato che la causa dell'incidente rimane sconosciuta. Ha definito l'evento "veramente strano", dato che si è verificato su un tratto di binario pianeggiante che era stato oggetto di rinnovamento nel mese di maggio. Ha inoltre specificato che il treno che ha causato il deragliamento aveva meno di quattro anni di servizio.

Il treno coinvolto nel deragliamento apparteneva alla compagnia privata Iryo, mentre il secondo convoglio, che ha subito l'impatto più significativo, era gestito dalla compagnia ferroviaria pubblica spagnola Renfe.

Secondo Puente, la parte posteriore del primo treno è deragliata, impattando contro la testa dell'altro convoglio. Un impatto che ha causato il deragliamento delle prime due carrozze, che sono precipitate lungo un pendio di quattro metri. Il ministro ha evidenziato che i danni maggiori si sono registrati nella sezione anteriore del treno Renfe e che l'indagine potrebbe richiedere fino a un mese.

