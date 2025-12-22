circle x black
Superenalotto, numeri e combinazione vincente oggi 22 dicembre 2025

Centrati due '5' che vincono 58.814,61 euro ciascuno

Superenalotto - Fotogramma /Ipa
Superenalotto - Fotogramma /Ipa
22 dicembre 2025 | 21.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, lunedì 22 dicembre. Centrati invece due '5', che vincono 58.814,61 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 96 milioni di euro.

Quanto costa una schedina

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

I punteggi vincenti

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Come verificare una vincita

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi

Ecco la combinazione vincente del concorso di oggi del Superenalotto: 2, 14, 28, 36, 78, 85. Numero Jolly: 17. Numero SuperStar: 11.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Superenalotto superenalotto 22 dicembre 2025 superenalotto oggi superenalotto estrazione 22 dicembre superenalotto numeri vincenti 22 dicembre
in Evidenza