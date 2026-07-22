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Niente ricorso in Cassazione per tabaccaio condannato per aver ucciso ladro, definitiva condanna a 1 anno e 8 mesi

Pena sospesa per Franco Iachi Bonvin. La sera del 7 giugno 2019 sparò e uccise un ladro che con alcuni complici aveva rubato un macchinario cambiamonete della sua tabaccheria

Tribunale - Fotogramma
Tribunale - Fotogramma
22 luglio 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non ci sarà il ricorso in Cassazione per Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese che la sera del 7 giugno 2019 sparò e uccise un ladro che con alcuni complici aveva rubato un macchinario cambiamonete della sua tabaccheria che si trovava accanto alla sua abitazione. In accordo con i legali, infatti, l’uomo ha rinunciato al ricorso e così la condanna a un anno e 8 mesi con pena sospesa è diventata definitiva.

“Il mio assistito, che in primo grado aveva ricevuto una condanna a 5 anni e 6 mesi per omicidio volontario - spiega all’Adnkronos uno dei legali, Mauro Ronco - ha sempre detto di provare un grande dolore per l’accaduto e che era profondamente dispiaciuto di aver causato la morte di una persona. In appello è stata accolta la nostra difesa, ossia che il mio assistito aveva agito per legittima difesa o in subordine per eccesso di legittima difesa, ed e’ stato condannato a un anno e 8 mesi per omicidio colposo, con sospensione della pena”.

“Abbiamo presentato ricorso in Cassazione nell’eventualità che il procuratore generale della Corte d’assise e d’appello lo facesse. Non è accaduto, pertanto abbiamo rinunciato al ricorso poiché abbiamo ottenuto quello che era nell’interesse del nostro assistito, e cioè una pena che non prevedeva la detenzione”, conclude l’avvocato Ronco.

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Franco Iachi Bonvin tabaccaio uccide ladro tabaccaio omicidio ladro 2019 tabaccaio uccise ladro Pavone Canavese
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