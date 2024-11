Per uccidere la donna, una insegnante in pensione, non è chiaro quale arma sia stata usata

Una donna di 70 anni, insegnante in pensione, vedova, è stata ritrovata morta ieri sera in una villetta nelle campagne di Leporano, in provincia di Taranto. La donna viveva da sola. A fare il ritrovamento un parente. Sul fatto indagano i carabinieri e la Procura della Repubblica. Alla villa sono stati affissi i sigilli. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Si indaga per omicidio, ma non è ancora chiaro quale arma sia stata utilizzata.