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Tartufo, Giuliano Martinelli: "Oggi il nostro lavoro è selezionare il tartufo migliore nel mondo"

12 maggio 2026 | 10.27
Redazione Adnkronos
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"In passato bastava vendere i tartufi delle nostre terre, oggi siamo diventati selezionatori". Giuliano Martinelli descrive così il cambiamento vissuto dal mondo del tartufo negli ultimi decenni. Secondo il fondatore di Giuliano Tartufi, il mercato richiede oggi una capacità di ricerca globale della materia prima, mantenendo però intatti cultura, competenza e identità italiana. "Andiamo a prendere il prodotto dove è perfetto", spiega, sottolineando come il tartufo bianco d'eccellenza continui a nascere in Italia. Per Martinelli il futuro passa anche dall'innovazione gastronomica, ma senza perdere autenticità: "Bisogna sperimentare restando fedeli all'essenza del tartufo".

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