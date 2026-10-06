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Al tempio di Roma la commemorazione per il 7 ottobre e l'attentato del 9 ottobre 1982

La cerimonia è cominciata con un minuto di silenzio

La commemorazione - (Foto Adnkronos)
La commemorazione - (Foto Adnkronos)
06 ottobre 2026 | 21.04
Lorenzo Capezzuoli Ranchi
LETTURA: 1 minuti

È cominciata con un minuto di silenzio, nel tempio maggiore di Roma, la cerimonia di commemorazione in ricordo degli attacchi del 7 ottobre 2023 e dell’attentato alla sinagoga della Capitale avvenuto il 9 ottobre 1982. Presenti il Rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni, il presidente della comunità ebraica di Roma Victor Fadlun, la presidente dell'Ucei Livia Ottolenghi, l'ambasciatore di Israele in Italia Jonathan Peled e Gadiel Gaj Tachè, fratello di Stefano, il bambino ucciso nell'attacco alla Sinagoga di Roma di 44 anni fa.

Fra i presenti anche il presidente della Cei cardinale Matteo Zuppi, il generale dei Carabinieri Pasquale Angelosanto, coordinatore nazionale nella lotta contro l'antisemitismo, il capogruppo di Fdi al Senato Lucio Malan, il responsabile dell’organizzazione nazionale di Fdi Giovanni Donzelli, Maurizio Gasparri di Forza Italia, Maria Elena Boschi e Ivan Scalfarotto di Italia Viva, Graziano Delrio e Piero Fassino del Pd, Maria Stella Gelmini di Noi Moderati, la vicepresidente dell regione Lazio Roberta Angelilli, il prefetto di Roma Lamberto Giannini e il questore della Capitale Roberto Massucci.

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commemorazione attentato antisemitismo
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