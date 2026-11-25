Una tenda in plastica spessa e lunga oltre due metri, dal soffitto al pavimento, è crollata all'improvviso colpendo i due studenti seduti al banco sotto alla finestra. Entrambi, feriti, sono stati medicati dai sanitari del 118 chiamati sul posto. E' successo intorno alle 10 al Liceo Plinio Seniore, in via Montebello, nel cuore di Roma. "Quella tenda, oltretutto pensantissima, non era nemmeno tra quelle considerate 'a rischio' - spiega all'Adnkronos Emiliano Dell'Amico, rappresentante d'istituto. Invece, quando il palo che la sorreggeva ha ceduto, è finita su due alunni colpendoli alla testa. E' l'ennesima 'disavventura' che denunciamo, avvenuta oltretutto in un'aula di V che quando piove si allaga. Non solo, la settimana scorsa, sempre in un'aula, è crollato un pezzo di controsoffitto. Ed era già successo l'anno scorso, ma durante la notte e senza conseguenze. Adesso siamo decisamente stanchi. Approfittando della ricreazione, abbiamo occupato simbolicamente il cortile della scuola, chiedendo ancora una volta provvedimenti urgenti. Ogni volta denunciamo, ma ci rispondono che è tutto inutile perché se ne stanno occupando. Non abbiamo più fiducia nelle Istituzioni e in quanti semplicemente ci rassicurano senza informarci dell stato dei lavori".

"Quanto è successo è gravissimo e dimostra i problemi della scuola pubblica italiana in materia di edilizia scolastica, risultato di anni di tagli e sottofinanziamenti - commenta Simone Montori, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio - La tutela e la sicurezza della comunità scolastica non può essere oggetto di tagli".