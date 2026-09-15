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Roma, ragazzini tentano di impiccare cucciolo di volpe: salvata da un runner

L'uomo è intervenuto facendo scappare il gruppo di giovani che cercava di mettere il cappio al collo al povero animale

Il cucciolo di volpe - Foto dal post su Fb del Parco dell'Appia Antica
Il cucciolo di volpe - Foto dal post su Fb del Parco dell'Appia Antica
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15 settembre 2026 | 19.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Orrore nel Parco dell'Appia Antica a Roma. Un cucciolo di volpe ha rischiato una morte atroce, ma è stata salvata da uno sportivo che stava correndo nel parco. L'uomo ha notato un gruppo di ragazzini con una corda in mano che tentava di impiccare il povero animale. "Soltanto grazie alla prontezza e al grande cuore di un runner di passaggio, che è subito intervenuto mettendoli in fuga, è stata evitata una tragedia barbara e insensata" si legge in una nota del Parco Regionale dell'Appia Antica, pubblicata su Fb.

Come sta la volpina

Il cucciolo è ora al sicuro al Centro Recupero Fauna Selvatica Lipu di Roma, dove veterinari e volontari se ne prendono cura. L'atto di violenza commesso, sottolinea l'Ente Parco, "ferisce l'intera comunità e richiama l'importanza di educare i giovani all'empatia verso la natura". L'Ente Parco collabora con le autorità per individuare i responsabili e assicurare che episodi simili non restino impuniti. Rivolge, inoltre, un "grazie infinito" al cittadino che non si è voltato dall'altra parte e ha evitato il tragico epilogo.

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volpe impiccamento salvataggio Parco dell'Appia Antica
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