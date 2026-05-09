circle x black
Cerca nel sito
 

Terni, donna presa a martellate sul bus: marito in fuga. Lei è in pericolo di vita

Il 43enne è poi scappato nelle campagne circostanti, dove le ricerche sono ancora in corso

Carabinieri ispezionano le campagne, repertorio (Fotogramma/Ipa)
Carabinieri ispezionano le campagne, repertorio (Fotogramma/Ipa)
09 maggio 2026 | 21.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' caccia all'uomo, un 43enne di origini marocchine, che nel pomeriggio ha aggredito la moglie, una connazionale di 44 anni, a bordo di un autobus di linea a Stroncone in provincia di Terni. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sull'accaduto, dalle offese l'uomo sarebbe passato ai fatti, colpendo la moglie prima a mani nude e poi infierendo su di lei con un martello. Il 43enne è poi fuggito dileguandosi nelle campagne circostanti, dove le ricerche sono ancora in corso.

CTA

La moglie è in fin di vita

La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata d'urgenza all'ospedale di Terni con l'elisoccorso. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e, secondo i medici, è in pericolo di vita. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Terni per i rilievi tecnici e per le indagini, coordinati dal procuratore della Repubblica di Terni, Antonio Laronga, che è arrivato personalmente sul posto insieme al comandante provinciale, colonnello Antonio De Rosa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
aggressione martellate autobus vita in pericolo
Vedi anche
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Anziani, oltre 4 milioni i non autosufficienti in Italia - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video
Napoli, in attesa di Papa Leone XIV si canta "Tu vuò fà l'americano" - Video
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza