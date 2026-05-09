Il 43enne è poi scappato nelle campagne circostanti, dove le ricerche sono ancora in corso
E' caccia all'uomo, un 43enne di origini marocchine, che nel pomeriggio ha aggredito la moglie, una connazionale di 44 anni, a bordo di un autobus di linea a Stroncone in provincia di Terni. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sull'accaduto, dalle offese l'uomo sarebbe passato ai fatti, colpendo la moglie prima a mani nude e poi infierendo su di lei con un martello. Il 43enne è poi fuggito dileguandosi nelle campagne circostanti, dove le ricerche sono ancora in corso.
La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata d'urgenza all'ospedale di Terni con l'elisoccorso. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e, secondo i medici, è in pericolo di vita. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Terni per i rilievi tecnici e per le indagini, coordinati dal procuratore della Repubblica di Terni, Antonio Laronga, che è arrivato personalmente sul posto insieme al comandante provinciale, colonnello Antonio De Rosa.