Terremoto in provincia di Avellino, la scossa di magnitudo 4

Il sisma alle 21.49

Una sala dell'Ingv - (Fotogramma/Ipa)
25 ottobre 2025 | 22.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Forte scossa di terremoto oggi sabato 25 ottobre in provincia di Avellino. Secondo la stima provvisoria dell'Ingv il sisma, registrato alle 21.49, avrebbe raggiunto una magnitudo tra 3.9 e 4.4.

Ieri una scossa di magnitudo 3.6 si era verificata nella zona di Grottolella. "La zona interessata dal terremoto di oggi (ieri, ndr) non è quella degli eventi sismici più importanti nelle aree interne della Campania, come i terremoti dell'Irpinia del 1980 e 1962", aveva detto all'Adnkronos il presidente dell'Ingv, Fabio Florindo.

"Non sono pervenute al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco richieste di soccorso o segnalazioni di danni", rendono noto, con un post su X, i vigili del fuoco.

