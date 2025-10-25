Il sisma alle 21.49
Forte scossa di terremoto oggi sabato 25 ottobre in provincia di Avellino. Secondo la stima provvisoria dell'Ingv il sisma, registrato alle 21.49, avrebbe raggiunto una magnitudo tra 3.9 e 4.4.
Ieri una scossa di magnitudo 3.6 si era verificata nella zona di Grottolella. "La zona interessata dal terremoto di oggi (ieri, ndr) non è quella degli eventi sismici più importanti nelle aree interne della Campania, come i terremoti dell'Irpinia del 1980 e 1962", aveva detto all'Adnkronos il presidente dell'Ingv, Fabio Florindo.
"Non sono pervenute al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco richieste di soccorso o segnalazioni di danni", rendono noto, con un post su X, i vigili del fuoco.