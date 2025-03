Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 questa notte nell'area dei Campi Flegrei. Il sisma è stato registrato alle ore 1.25 di oggi 13 marzo ed è stato avvertito nitidamente a Napoli e provincia: la popolazione si è riversata nelle strade in diversi centri.

Secondo le prime stime, l'epicentro è non lontano da via Napoli a Pozzuoli ad una profondità di circa 2 chilometri. Danni e caduta di calcinacci si registrano in diverse zone dell'area dei Campi Flegrei. È la scossa più forte da inizio 2025.

Ii vigili del fuoco confermano un intervento per il crollo di un contro soffitto in un’abitazione a Pozzuoli, dove è stata soccorsa una persona, esclusa la presenza di altri residenti coinvolti. Sono in corso 9 interventi per la verifica della stabilità di edifici. Cadute di calcinacci e danni si registrano anche a Bacoli e a Bagnoli.