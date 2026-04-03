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Terremoto tra Ferrara e Modena, registrata scossa di magnitudo 2.6

I comuni più vicini all'epicentro della scossa, avvenuta alle ore 5.50 a una profondità di 9 km, sono Bondeno, Finale Emilia e Sant'Agostino

Terremoto tra Ferrara e Modena, registrata scossa di magnitudo 2.6
03 aprile 2026 | 08.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata dall'Ingv tra le province di Ferrara e Modena. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, avvenuta alle ore 5.50 a una profondità di 9 km, sono Bondeno (Ferrara), Finale Emilia (Modena) e Sant'Agostino (Ferrara).

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La situazione al momento resta sotto controllo e non si registrano criticità. Le autorità locali e la Protezione civile stanno monitorando l’evoluzione del fenomeno.

Riproduzione riservata
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terremoti terremoto oggi terremoto oggi modena terremoto oggi ferrara terremoto oggi emiia
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