Tiberia Hospital e ospedale San Carlo di Nancy tra i centri di eccellenza italiani per ginecologia e cardiologia

Un importante riconoscimento premia l'impegno e la qualità di Tiberia Hospital e ospedale San Carlo di Nancy di Roma, tra le strutture di Gvm Care & Research convenzionate con il Sistema sanitario nazionale, inserite tra i migliori centri di eccellenza italiani per la ginecologia (Tiberia Hospital) e la cardiologia (Tiberia Hospital e ospedale San Carlo di Nancy) nella ricerca Ospedali di eccellenza 2025 curata dall'Istituto tedesco qualità e finanza. Lo comunica il gruppo ospedaliero in una nota. La selezione - spiega - si basa su un'analisi rigorosa e trasparente che ha valutato 6 criteri fondamentali: reputazione, qualità del trattamento medico, igiene, iniziative per la qualità, attività di ricerca e servizi per i pazienti. L'indagine ha integrato dati ufficiali (come quelli del Programma nazionale Esiti di Agenas), comparazioni online, recensioni dei pazienti e informazioni dirette fornite dagli ospedali, offrendo così un quadro completo e affidabile della qualità sanitaria in Italia.

"Ottenere un doppio riconoscimento tra i centri di eccellenza rappresenta per il Tiberia Hospital la conferma dell'impegno quotidiano nella presa in carico della salute di tutti i nostri pazienti - afferma Valeria Giannotta, amministratore delegato della struttura - Per la salute femminile in tutte le sue declinazioni: dalla prevenzione alla diagnosi, dalla gestione delle patologie ginecologiche e del pavimento pelvico fino agli interventi chirurgici più complessi, affrontati anche con il supporto delle più moderne tecnologie di chirurgia robotica mini-invasiva. Un impegno che si estende anche al trattamento delle patologie cardiologiche, con percorsi diagnostici e terapeutici altamente specializzati, orientati alla prevenzione, alla gestione delle urgenze e alla riabilitazione Tiberia Hospital pone da sempre al centro della propria missione l'eccellenza nelle cure, l'innovazione nei percorsi terapeutici e la massima sicurezza per i pazienti, offrendo un'assistenza di altissimo livello in un ambiente orientato alla qualità e al benessere della persona". Per Giuseppe Clemente, direttore operativo dell'ospedale San Carlo di Nancy, "questo riconoscimento testimonia il costante impegno" della struttura "nell'attenzione dedicata alla salute cardiovascolare, attraverso percorsi diagnostici e terapeutici di alta qualità pensati per rispondere alle esigenze specifiche di ogni singolo paziente Il nostro obiettivo è offrire cure d'eccellenza in un ambiente che pone al centro la persona, grazie a un approccio multidisciplinare, tecnologie all'avanguardia e un importante investimento nella formazione continua dei nostri professionisti. Continueremo a promuovere la cultura della prevenzione e l'innovazione clinica per rispondere al meglio ai bisogni di ogni paziente".

Il riconoscimento conferito ai due ospedali romani, conclude la nota, rappresenta un'ulteriore conferma della filosofia di Gvm Care & Research basata "sulla centralità della persone, l'umanizzazione delle cure e sulla diffusione della cultura della prevenzione come componente fondamentale nella promozione della salute e della qualità della vita come pilastri fondamentali per il futuro della sanità nazionale".