circle x black
Cerca nel sito
 

Tir travolge due operai sull'autostrada, un morto e un ferito grave

I due uomini stavano lavorando in un cantiere quando sono stati travolti dal mezzo

Polizia e ambulanza (Fotogramma)
Polizia e ambulanza (Fotogramma)
02 dicembre 2025 | 16.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un operaio morto sul colpo e un secondo gravemente ferito ed elitrasportato d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza dov’è ricoverato in rianimazione: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le ore 13 di oggi sull’autostrada A31 Valdastico, all'altezza del casello di Noventa Vicentina.

I due uomini stavano lavorando in un cantiere dell’autostrada quando sono stati travolti da un tir. Sulla dinamica dell’incidente sta investigando la Polstrada che ha fatto chiudere l’intero tratto tra Noventa e Agugliaro in direzione di Piovene Rocchette. Oltre al Suem 118, sul posto è intervenuto anche il personale dell'autostrada Brescia Padova e dello Spisal, trattandosi di una morte sul lavoro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente oggi incidente autostrada incidente a31 incidente tir oggi incidente tir oggi autostrada incidente autostrada oggi
Vedi anche
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza