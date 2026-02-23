L'Italia "ha deciso di candidare Maurizio Martina alla guida della Fao". Lo annuncia a Bruxelles, a margine del Consiglio Ue, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il governo italiano, aggiunge il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, ha sostenuto l'ex segretario del Pd "come vicedirettore della Fao in questi anni".

"E' stato il primo vicedirettore italiano - continua Lollobrigida - e il governo guidato da Giorgia Meloni, con il ministro degli Esteri Tajani, hanno sostenuto la candidatura di Maurizio Martina".

Anche se Martina, aggiunge, ha "una storia politica differente dalla nostra, abbiamo ritenuto che l'Italia meritasse di avere quel ruolo e che possa meritare ancor di più, di avere un ruolo di guida di un'organizzazione internazionale di livello che ha la sede a Roma". Nella Fao "il collega, essendo stato ministro dell'Agricoltura anche lui prima di me, potrà rappresentare al meglio l'interesse generale di un'organizzazione che deve affrontare temi legati alla sicurezza alimentare, con particolare riferimento all'agricoltura".

"La candidatura di Maurizio Martina alla guida della Fao è una scelta per noi ideale: si tratta di una figura di grande spessore e autorevolezza", dicono Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva alla Camera e al Senato.

"Abbiamo avuto modo di apprezzare le capacità di Martina da ministro dell'Agricoltura del governo Renzi e anche nel fondamentale contributo da lui dato nell'organizzazione dell'Expo di Milano. Italia Viva assicura pieno sostegno alla sua candidatura", concludono.