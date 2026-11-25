Durante l'aggressione, l'anziana era caduta a terra battendo con violenza la testa: è deceduta in ospedale il giorno seguente
E’ stato fermato nella notte dai carabinieri un 50enne di nazionalità marocchina perché ritenuto responsabile di essere l’autore della rapina avvenuta lo scorso 16 novembre a Torino, in via Schina, nel quartiere San Donato. Vittima una donna 92enne morta in ospedale il giorno dopo, in seguito a un gravissimo trauma cranico: durante l'aggressione, l'anziana era infatti caduta a terra battendo con violenza la testa.
Le indagini per individuare il presunto responsabile che subito dopo il fatto si era allontanato in bicicletta, sono durate nove giorni durante i quali, senza sosta, i carabinieri hanno, tra l’altro, esaminato le immagini degli impianti di sorveglianza della zona e ascoltato testimoni presenti sul luogo dell’accaduto. Al 50enne sono contestati al momento i reati di rapina e omicidio preterintenzionale nelle prossime ore la procura di Torino che ha coordinato le indagini presenterà al giudice per le indagini preliminari richiesta di convalida del fermo.