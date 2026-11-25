E’ stato fermato nella notte dai carabinieri un 50enne di nazionalità marocchina perché ritenuto responsabile di essere l’autore della rapina avvenuta lo scorso 16 novembre a Torino, in via Schina, nel quartiere San Donato. Vittima una donna 92enne morta in ospedale il giorno dopo, in seguito a un gravissimo trauma cranico: durante l'aggressione, l'anziana era infatti caduta a terra battendo con violenza la testa.

Le indagini per individuare il presunto responsabile che subito dopo il fatto si era allontanato in bicicletta, sono durate nove giorni durante i quali, senza sosta, i carabinieri hanno, tra l’altro, esaminato le immagini degli impianti di sorveglianza della zona e ascoltato testimoni presenti sul luogo dell’accaduto. Al 50enne sono contestati al momento i reati di rapina e omicidio preterintenzionale nelle prossime ore la procura di Torino che ha coordinato le indagini presenterà al giudice per le indagini preliminari richiesta di convalida del fermo.