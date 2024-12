Tragedia familiare a Castellamonte, in provincia di Torino: secondo i primi accertamenti un uomo avrebbe prima sparato alla moglie malata uccidendola, poi si sarebbe tolto la vita. E’ quanto emerso dai primi rilievi condotti dai carabinieri, intervenuti su segnalazione del 118, in un’abitazione dove sono stati rinvenuti senza vita i corpi di un 71enne e della moglie 70enne. Dai primi riscontri sarebbe emerso che l’uomo, in stato depressivo per la malattia della moglie, oggi, mentre la donna era a letto, le avrebbe sparato alla testa togliendosi poi la vita. L’arma sarebbe stato regolarmente detenuta.