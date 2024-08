Il fotografo nel mirino per aver promosso l'immunizzazione in pandemia

"Quando si dice il karma", scrive un utente su X postando vecchie dichiarazioni di Oliviero Toscani, che più volte si è espresso duramente contro chi non voleva vaccinarsi ai tempi della pandemia. Accanto, l'immagine dell'intervista in cui ieri il fotografo ha annunciato di stare molto male, di essere affetto da una malattia grave, l'amiloidosi. "E' uno dei possibili effetti collaterali di una roba che ha tanto difeso e che si è sicuramente fatto nel 2021. A volte le coincidenze eh", si teorizza da un altro profilo. Sono passate poche ore e sui social fioccano post di esultanza, prese in giro con le immagini di Toscani prima e dopo la malattia, offese.

E prevale la chiave no-vax. "Il boomerang del vaccino è arrivato il modo particolarmente pesante"; "Ai più accaniti sostenitori dei topicidi fognari, viene presentato il conto. E' salatissimo", è il tenore dei messaggi che circolano.

La 'campagna' no-vax, però, suscita anche indignazione. C'è chi chiede che gli account che hanno postato gli attacchi al fotografo in un momento così delicato, accostandovi anche "fake news sui vaccini", vengano sospesi. Sulla questione interviene anche Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione Gimbe: "Nessuno saprà mai chi sia stato il paziente zero del Covid. Oggi un branco di 'sciacalli zero' con nome e cognome si avventa sulla malattia e sulla sofferenza di Oliviero Toscani", scrive su X.