E' previsto traffico intenso su strade e autostrade nel weekend, sabato e domenica 20 e 21 luglio 2024. Con l’estate, gli italiani devono dunque fare i conti con il grande caldo ma anche con l'esodo estivo. Secondo le previsioni, i giorni da bollino rosso (traffico intenso con possibile criticità, riguardano anche l'ultimo weekend di luglio (sabato 27 e domenica 28).

Per quanto riguarda sabato 20 luglio è previsto traffico intenso con possibile criticità la mattina mentre sarà intenso (bollino giallo) il pomeriggio. Domenica 21 invece sarà intenso la mattina e intenso con possibile criticità il pomeriggio. Il divieto di circolazione per i veicoli con peso superiore a 7,5 tonnellate sarà in vigore dalle 8 alle 16 (sabato) e dalle 7 alle 22 domenica.

Per quanto riguarda il weekend successivo, sabato 27 luglio sarà da bollino rosso la mattina e giallo il pomeriggio, da bollino rosso sia mattina che pomeriggio domenica 28. Il divieto di circolazione per i veicoli con peso superiore a 7,5 tonnellate sarà in vigore dalle 8 alle 16 (sabato) e dalle 7 alle 22 domenica.

Traffico da bollino nero nei primi due weekend di agosto