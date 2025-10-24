circle x black
Napoli, cade da 7 metri in un cantiere: morto titolare di una ditta

Ennesima tragedia sul lavoro, stavolta a San Vitaliano. Indagano i carabinieri

Carabinieri - Fotogramma / Ipa
24 ottobre 2025 | 13.40
Redazione Adnkronos
Nuova tragedia sul lavoro in provincia di Napoli: uomo di 68 anni cade in un cantiere e muore. Questa mattina i carabinieri della stazione di San Vitaliano e del radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in un distributore di carburante di San Vitaliano, che si trova angolo tra via Ponte delle Tavole e via Moggia, dove si è verificato l'ennesimo incidente mortale sul lavoro.

Il titolare di una ditta, durante un sopralluogo in un cantiere attivo nell’area di un distributore di carburante, è precipitato da oltre sette metri. Il 68enne è morto sul colpo. Indagini in corso per chiarire dinamica.

