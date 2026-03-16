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Tram deragliato a Milano, il conducente non risponde a pm: "Non è nelle condizioni fisiche"

Il sessantenne è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose

Viale Vittorio Veneto, dove è deragliato il tram 9 - Ipa
Viale Vittorio Veneto, dove è deragliato il tram 9 - Ipa
16 marzo 2026 | 15.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Si è avvalso della facoltà di non rispondere, non è ancora nelle condizioni fisiche per farlo" il legale del tranviere indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose, convocato per essere interrogato in Procura a Milano sul deragliamento del tram della linea 9 dello scorso 27 febbraio in cui hanno perso la vita due persone. Ad affermarlo l'avvocato Mirko Mazzali.

Il sessantenne - difeso dagli avvocati Benedetto Tusa e Mirko Mazzali - è stato convocato dai pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara, titolari del fascicolo. Il conducente, quel venerdì, era entrato in servizio nel primo pomeriggio e - nelle dichiarazioni spontanee rese alla Polizia locale - ha dichiarato di aver perso il controllo del tram per un malore improvviso, dovuto a un trauma all'alluce del piede sinistro che si sarebbe provocato mentre, a inizio turno, aveva aiutato a salire a bordo del mezzo un disabile in carrozzina. Il dolore sarebbe piano piano cresciuto, fino a diventare fortissimo tanto da avere una sorta di mancamento.

La sincope vasovagale, diagnosticata al Niguarda, sarebbe alla base del salto della fermata in viale Vittorio Veneto e del mancato scambio che ha portato il tramlink non a procedere dritto, ma a girare a velocità elevata a sinistra finendo la corsa contro lo stabile.

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