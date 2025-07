Trasporti, assessore Terzi visita stazione riqualificata di Asso

L’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, accompagnata tra gli altri dal presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti e dal consigliere delegato di Fnm Fulvio Caradonna, ha visitato oggi la stazione di Asso sulla linea Milano-Asso di Ferrovienord. Questa stazione è stata completamente rinnovata, nell'ambito di un programma più ampio, finanziato da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro, che prevede il rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como.

La stazione di Asso è stata oggetto di lavori di riqualificazione degli spazi interni ed esterni durati circa sei mesi, iniziati a gennaio e conclusi il 30 giugno 2025. L’intervento ha visto la ristrutturazione del tetto e della facciata, il rifacimento della sala d’attesa - completamente rinnovata nelle pareti, pavimentazione, controsoffitto, illuminazione e serramenti - la sostituzione degli arredi di stazione e la realizzazione dei percorsi Lve. L’intervento ha avuto un costo complessivo di 465.532 euro. Il programma di ristrutturazione delle 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como ha preso avvio a fine 2022.

A oggi sono state rinnovate le stazioni di Arosio, Asso, Bovisio-Masciago, Cabiate, Canzo, Carugo-Giussano, Caslino d’Erba, Erba, Fino Mornasco, Inverigo, Lambrugo, Mariano Comense, Meda, Paderno Dugnano, Palazzolo Milanese, Ponte Lambro, Seveso, Varedo. Inoltre, sono stati iniziati i lavori a Merone, Cadorago e Grandate Breccia. Le linee guida approvate da Regione Lombardia per gli interventi di rifacimento delle stazioni forniscono indicazioni in particolare su: coperture, facciate, serramenti, sale d'attesa, sottopassi pedonali/rampe di accesso, pensiline, accessibilità di stazione (lve, mappe tattili) e altri locali/fabbricati collegati.

“La visita di oggi - afferma l'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi - sottolinea quanto sia importante investire in infrastrutture, siano esse ferroviarie o stradali, per permettere la connessione di piccoli centri, come questo di Asso, ai grandi centri urbani. Un lavoro che Regione Lombardia sta portando avanti investendo ingenti risorse, ricordo i 2,1 miliardi di euro del Contratto di Programma tra Regione e Ferrovienord, a cui di recente sono stati aggiunti ulteriori 41 milioni di euro, per realizzare nuovi lavori, oltre a implementare interventi di manutenzione e riqualificazione, a garanzia della sicurezza ed efficienza dell’infrastruttura . La riqualificazione di questa stazione rientra nel più ampio progetto di rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, finanziato da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro. Un intervento che fa parte di un più complessivo piano di investimenti di Regione sul nodo ferroviario comasco".

“Le stazioni - aggiunge il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti -sono un elemento centrale nella vita delle comunità attraversate dalla rete di Ferrovienord. Le stiamo riconsegnando nella loro originale bellezza a tutti i cittadini per sottolineare la nostra grande attenzione verso il territorio. Grazie alla collaborazione continua con Regione Lombardia gli utenti hanno a disposizione quindi strutture più adeguate, sia dal punto di vista del comfort che dei servizi, rendendo la stazione non solo un punto di semplice passaggio ma un luogo da vivere con maggiore sicurezza ogni giorno".