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Persone sui binari, treni fermi sulla Genova-Savona: stop circolazione per 40 minuti

Dopo le verifiche, alle 9.40 è stato dato il nulla osta alla ripresa. Lievi ritardi per i convogli

Binari del treno - Fotogramma /Ipa
Binari del treno - Fotogramma /Ipa
26 giugno 2026 | 10.23
Redazione Adnkronos
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Questa mattina la circolazione ferroviaria sulla linea Genova–Savona è stata sospesa per circa 40 minuti a causa della presenza di persone non autorizzate sui binari. La segnalazione è arrivata intorno alle 9. Per motivi di sicurezza i treni sono stati fermati tra Genova Voltri e Genova Sestri Ponente in entrambi i sensi di marcia. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria per la ricognizione del tratto interessato.

Dopo le verifiche, alle 9.40 è stato dato il nulla osta alla ripresa della circolazione. La linea è stata progressivamente riaperta al traffico ferroviario. Si registrano lievi ritardi nella circolazione dei convogli. I ritardi risultano contenuti, tra i 5 e i 10 minuti. La situazione è in graduale ritorno alla normalità. Non si segnalano ulteriori criticità.

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