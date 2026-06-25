Mattinata difficile per la stazione Termini di Roma con la circolazione sospesa sulla linea Orte - Fiumicino. I problemi cominciano alle 7.30 di mattina, con un blocco all'altezza di Roma Trastevere su entrambi i sensi di marcia. Treni in ritardo, treni cancellati, viaggiatori in attesa. Qualche ora dopo arriva la nota di Trenitalia: la linea è momentaneamente sospesa, si stanno facendo controlli tecnici alla linea elettrica per una anomalia. Nel mentre la coda alla banchina dei taxi è diventata a due ali e la fila al banco informazioni di Trenitalia taglia in due la stazione. Da quanto si apprende l'ad del gruppo Fs Stefano Donnarumma sarebbe intenzionato a dimettersi. Videonews della nostra giornalista Martina Regis.