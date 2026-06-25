circle x black
Cerca nel sito
 

Caos treni, guasto su linea Roma-Fiumicino e lunghe code a Termini - Videonews

25 giugno 2026 | 14.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mattinata difficile per la stazione Termini di Roma con la circolazione sospesa sulla linea Orte - Fiumicino. I problemi cominciano alle 7.30 di mattina, con un blocco all'altezza di Roma Trastevere su entrambi i sensi di marcia. Treni in ritardo, treni cancellati, viaggiatori in attesa. Qualche ora dopo arriva la nota di Trenitalia: la linea è momentaneamente sospesa, si stanno facendo controlli tecnici alla linea elettrica per una anomalia. Nel mentre la coda alla banchina dei taxi è diventata a due ali e la fila al banco informazioni di Trenitalia taglia in due la stazione. Da quanto si apprende l'ad del gruppo Fs Stefano Donnarumma sarebbe intenzionato a dimettersi. Videonews della nostra giornalista Martina Regis.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Guasto treni termini Ritardi treni oggi Termini treni in tempo reale Roma fiumicino stazione
Vedi anche
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video
Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga - Video
Terremoto in Venezuela, paura in aeroporto: la scossa e la fuga - Video
Terremoto in Venezuela, La Guaira devastata: il viaggio da incubo - Video
Terremoto in Venezuela, il primo bilancio del presidente Rodriguez: "32 morti, una tragedia"
Vannacci a cena con Alemanno: "Meloni può chiamarmi, sono disponibile"
News to go
Piano Casa, decreto da convertire entro il 6 luglio
Grandinata improvvisa a Roma, chicchi grandi come palline da golf - Video
News to go
Ddl caccia, primo via libera del Senato: scoppia polemica opposizioni
Giorgetti: "Decisione su scostamento per Difesa a settembre"
news to go
Euro digitale, via libera del Parlamento Ue a nuovo regolamento


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza