Dopo l'esposto dei giorni scorsi per "incidenti anomali sulla rete e circostanze sospette", Fs pianifica le azioni per limitare i danni

Disagi anche questa mattina per chi viaggia in treno in Liguria. Intorno alle 7, un treno regionale partito da Ventimiglia e diretto a Genova Brignole ha subìto un guasto alle porte all'altezza di Laigueglia, motivo per cui è stato soppresso non appena arrivato alla stazione di Savona. I viaggiatori per proseguire sono dovuti salire su un nuovo convoglio che li ha portati a Genova con conseguente ritardo. In ritardo anche un altro treno regionale che seguiva quello guasto.

Intanto, dopo l'esposto presentato nei giorni scorsi "alla luce dell’ennesimo incidente anomalo sulla rete e di un elenco di circostanze altamente sospette", il Gruppo Fs sta fornendo tutti gli elementi utili alle autorità competenti in merito ai guasti e alle anomalie registrate.

"Al fine di limitare il ripetersi di tali anomalie - si legge in una nota - l’azienda ha già pianificato una serie di azioni a protezione dell'infrastruttura e a garanzia della funzionalità mettendo in campo centinaia di operativi al fine di: intensificare la sicurezza/vigilanza nelle stazioni e nei punti nevralgici dell’infrastruttura; incremento delle telecamere di sicurezza; incremento del presidio di tecnici di RFI e Trenitalia per rendere più tempestivo l’intervento in caso di nuove anomalie".