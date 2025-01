Dopo lo stop con cancellazioni e ritardi fino a 4 ore per un guasto alla linea elettrica della stazione Centrale, il traffico ferroviario sta tornando alla normalità. Trenitalia: "Rimborso integrale per chi ha rinunciato al viaggio"

Riattivata in tutto il nodo ferroviario di Milano la circolazione dei treni. Dopo il caos generato oggi, 11 gennaio, dallo stop su alcune linee dalle 7.10 del mattino per "accertamenti tecnici alla linea elettrica di alimentazione dei treni in prossimità di Milano Centrale" che ha causato cancellazioni e ritardi fino a 4 ore, "l'intervento dei tecnici di Rfi - fa sapere Ferrovie dello Stato - ha permesso di ripristinare la piena disponibilità dell'infrastruttura".

Rimborso biglietti, cosa dice Trenitalia

Trenitalia ha comunque disposto il rimborso integrale per chi ha rinunciato al viaggio o non è riuscito a giungere a destinazione. Potenziate l'assistenza con kit e generi di conforto e le informazioni a bordo dei treni e nelle stazioni interessate.

Tre treni cancellati

Tre treni cancellati in partenza e ritardi fino a quasi 4 ore alla stazione di Milano, come il Frecciarossa diretto a Napoli Centrale delle 7.30 e fermo in cima al tabellone e al binario e slittato finora di 230 minuti. Dal tabellone risultano ritardi tra i 180 e i 30 minuti per le partenze mentre per gli arrivi si va dai 35 agli 80 minuti. All’ingresso della stazione si snoda una lunga fila per l’assistenza clienti di Trenitalia.

Ritardi di 80 minuti anche per il treno alta velocità di Italo diretto a Torino Porta Nuova delle 10.30 e del Frecciarossa diretto sempre a Torino Porta Nuova delle 11.10, mentre sono stati cancellati anche dei treni per Verona delle 11.25, per Venezia previsti alle 11.35 e 11.45 e Salerno delle 11.40.

Le linee interessate, gli aggiornamenti

I tecnici di Rfi "sono intervenuti per effettuare le opportune verifiche tecniche alla linea elettrica e dalle 10.30 la circolazione ferroviaria è ripresa gradualmente per i collegamenti da e per Venezia e Genova''. E' quanto si legge in una nota di Fs.

''I collegamenti da e per Venezia, Bologna e Genova sono stati fortemente rallentati e, per limitare i disagi, alcuni treni hanno effettuato la fermata nelle altre stazioni milanesi o hanno subito limitazioni di percorso'', si spiega .

''La linea da e per Torino è stata sempre attiva. Potenziata l'assistenza, anche con kit e generi di conforto, e le informazioni a bordo treno e in tutte le stazioni interessate dai ritardi''. Trenitalia ha disposto ''il rimborso integrale del biglietto per tutti i passeggeri che hanno rinunciato al viaggio o che non sono riusciti a partire o arrivare a destinazione''. Ecco come cambiano gli orari dei treni.