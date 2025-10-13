circle x black
Cerca nel sito
 

Treviso, neonata partorita in casa muore per choc emorragico: disposta autopsia

La tragedia a Borso del Grappa. Ad assistere la partoriente due ostetriche che non appartengono al personale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana e che rischiano l’incriminazione di omicidio colposo

Treviso, neonata partorita in casa muore per choc emorragico: disposta autopsia
13 ottobre 2025 | 17.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La procura di Treviso ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo della neonata partorita ieri (domenica 12 ottobre) in una casa di Borso del Grappa (Treviso) e morta dopo qualche ora all’ospedale di Treviso per uno choc emorragico.

La nascita era avvenuta in casa intorno alle 5 del mattino, per scelta dei genitori, che avevano già avuto altri figli tramite parto domiciliare. Dopo aver manifestato gravi difficoltà respiratorie e sintomi di asfissia, la piccola era stata trasferita d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Ca’ Foncello. Arrivata in stato di choc emorragico, è deceduta due ore dopo il ricovero in terapia intensiva.

Ad assistere la partoriente due ostetriche che non appartengono al personale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana e che rischiano l’incriminazione di omicidio colposo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
inchiesta autopsia choc emorragico treviso neonata neonata morta Borso del Grappa borso del grappa neonata borso del grappa neonata morta borso del grappa news
Vedi anche
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza