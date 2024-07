Trombe d'aria, nubifragi, con strade allagate. E' il primo bilancio del maltempo che si è abbattuto nelle scorse ore su Ischia. Violenti temporali hanno colpito la zona di Forio: a Citara la strada che conduce alla spiaggia è stata completamente allagata dall'acqua piovana e sono stati registrati allagamenti anche a Casamicciola, anche nelle vicinanze della frana che ha devastato l'isola a novembre 2022.

Le trombe d'aria che non hanno prodotto danni, sono state avvistate al largo di Ischia. "Per ora nessun disagio o danno. Nenche in prossimità della frana", afferma all'Adnkronos il sindaco di Casamicciola, Giosi Ferrandino.