Troppa gentilezza? Non è sempre serenità, cosa può celare

La psicologa: "Un comportamento positivo costante, indipendente dal contesto, può indicare una forma di rigidità più che una scelta libera"

Donna che sorride - (123Rf)
29 gennaio 2026 | 16.21
Redazione Adnkronos
La gentilezza è una grande risorsa, può migliorare le relazioni e rendere più leggero il quotidiano. Ma persino questo approccio positivo verso il mondo, se è 'eccessivo', ovvero esercitato in maniera costante senza 'sfumature', può celare un disagio, una forma di 'stanchezza emotiva' legata alla fatica di mantenere un comportamento che non è sempre in linea con le emozioni reali. "Il problema ovviamente non è la gentilezza in sé, ma la sua applicazione inflessibile. Quando un comportamento, anche positivo, diventa costante, indipendente dal contesto e dalle relazioni, può indicare una forma di rigidità più che una scelta libera". A spiegarlo all'Adnkronos Salute lo psicologo David Lazzari, presidente dell'Osservatorio benessere psicologico e salute.

"In psicologia sappiamo che ciò che non è 'modulabile' difficilmente è davvero adattivo. Essere gentili sempre, con chiunque e a qualunque costo, può trasformarsi in una strategia difensiva: un modo per evitare conflitti, disconferme o tensioni emotive, più che un'espressione autentica di apertura verso l'altro. In questi casi la gentilezza rischia di funzionare come un automatismo, non come una risorsa", evidenzia Lazzari.

Il segnale da osservare "non è dunque la gentilezza, ma la mancanza di flessibilità: l'incapacità di differenziare, di dire 'no', di modulare il proprio comportamento in base alle situazioni. E' qui che può emergere una stanchezza emotiva di fondo, legata al fatto che la persona consuma molte energie per mantenere un equilibrio apparente, senza ascoltare i propri limiti. La vera salute psicologica non sta nell'essere sempre gentili, ma nell'essere sufficientemente liberi da poterlo essere quando ha senso e non esserlo quando è necessario proteggersi", conclude lo psicologo.

