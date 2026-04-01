È stato trovato il cadavere di un uomo oggi, poco prima delle 13, in una zona boschiva a Bollate, nel milanese. Non sono ancora state rese note le generalità, ma si tratterebbe di un uomo di circa 35 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre ai sanitari dell'Areu 118 con un'automedica e un'ambulanza.

Si attende l'arrivo del medico legale per l'ispezione del cadavere. Secondo i primi accertamente, sul corpo non ci sarebbero segni di violenza.

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