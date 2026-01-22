circle x black
Cerca nel sito
 

Trump e il nuovo livido sulla mano, tutte le ipotesi secondo Bassetti

"Non è la prima vota. è un punto dove vengono fatte flebo. In quell'area qualcosa succede""

La mano di Donald Trump
La mano di Donald Trump
22 gennaio 2026 | 18.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"E' evidente che è un punto dove probabilmente vengono fatte flebo". Il professor Matteo Bassetti si esprime così sul nuovo enorme livido comparso sulla mano sinistra di Donald Trump. Le condizioni di salute del presidente degli Stati Uniti da mesi sono al centro di ipotesi e discussioni. Trump deve convivere con un'insufficienza venosa cronica e ha rivelato l'assunzione di massicce dosi di aspirina.

"Possiamo fare delle ipotesi: una fragilità capillare che in genere si ha con l'età o con dei traumi; potrebbe aver messo una flebo nella mano, l'immagine che si vede è molto simile a quella che si osserva se una persona assume dei liquidi o delle terapie attraverso quella via; oppure quando si assumono anticoagulanti che possono dare queste macchie; ma potrebbe essere una carenze di vitamine o problemi di deficit di piastrine", dice Bassetti, direttore del reparto malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. "C'è da dire che non essendo la prima vota che vediamo la mano di Trump in queste condizioni, è evidente che è un punto dove probabilmente vengono fatte flebo", aggiunge.

"In quell'area qualcosa succede - prosegue il medico - Dovremmo sapere qualcosa di più della sua condizione e delle terapie che fa. L'insufficienza venosa non spiega questo tipo di problema, è un livido che non è giustificato dalla sola insufficienza venosa".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donald trump trump mano trump come sta
Vedi anche
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza