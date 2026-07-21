A dare l'allarme un passante
Su richiesta dei carabinieri, che hanno ricevuto una segnalazione da un passante che ha riferito di aver visto un giovane tuffarsi dal ponte sul fiume Tagliamento, tra Latisana e San Michele al Tagliamento, senza però vederlo riemergere, dalle 18.30 di stasera i vigili del fuoco di Udine e Venezia stanno battendo tutta l'area circostante il luogo della segnalazione alla ricerca del ragazzo.
Al momento sono impegnate squadre di Latisana, Lignano e della sede centrale di Udine che stanno operando sul letto del fiume con tre imbarcazioni, soccorritori acquatici e squadre di ricerca a terra. Venezia ha mandato una squadra da Portogruaro e l'elicottero Drago 149 che sta sorvolando il corso d'acqua con a bordo due sommozzatori. Contestualmente i carabinieri stanno verificando la segnalazione e cercano altri testimoni che abbiano assistito al fatto.