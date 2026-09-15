circle x black
Cerca nel sito
 

Tumore rinofaringeo, Sanguineti (Ire Roma): "Qualità vita importante, servono percorsi dedicati"

Il radioterapista, 'le cure ancora incidono pesantemente sulla qualità di vita dei pazienti'

Giuseppe Sanguineti - Ufficio stampa
Giuseppe Sanguineti - Ufficio stampa
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
15 settembre 2026 | 17.40
Francesca Filippi
LETTURA: 2 minuti

Il tumore rinofaringeo è una neoplasia rara, ma presenta caratteristiche epidemiologiche, biologiche e assistenziali specifiche che richiedono competenze dedicate, una diagnosi tempestiva e una presa in carico multidisciplinare. Un elemento distintivo è la concentrazione della patologia nelle fasce centrali della vita: in Italia l'incidenza risulta infatti più elevata tra i 50 e i 69 anni. La rarità della malattia, però, non significa che il suo impatto sia marginale. Secondo gli esperti, il carico della patologia riguarda non solo la salute delle persone, ma anche la loro vita familiare e sociale e la capacità di lavorare e svolgere le normali attività quotidiane. Accanto alla sopravvivenza, assume quindi un'importanza sempre maggiore la qualità della vita dei pazienti. "Visti i miglioramenti nel garantire una sopravvivenza a lungo termine della maggior parte dei pazienti, soprattutto per stadi iniziali, la qualità della vita sta diventando un fattore fondamentale perché le cure ancora incidono pesantemente sulla qualità di vita di questi pazienti". Così Giuseppe Sanguineti, radioterapista e direttore della Uoc di Radioterapia dell'Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma, alla presentazione, oggi nella Capitale, del Policy Brief 'Tumore rinofaringeo in Italia: evidenze, bisogni dei pazienti e prospettive future', realizzato da Teha Group con il contributo non condizionante di Leo Pharma.

Per Sanguineti, che è anche presidente di Aiocc (Associazione italiana di oncologia cervico-cefalica Ets), nel percorso assistenziale è fondamentale monitorare anche gli effetti a lungo termine delle terapie e accompagnare il paziente nel tempo. "La svolta fondamentale - spiega l'esperto - è stata l'istituzione di gruppi multidisciplinari costituiti non solo dalle specialità mediche, ma anche da quelle sanitarie di supporto, tra cui logopedista, nutrizionista, terapista del dolore, tutte figure professionali che dovrebbero far parte costantemente del trattamento e del follow-up multidisciplinare di questi pazienti e intervenire dove richiesto. Purtroppo, in Italia il grado di organizzazione non è tale oggi da assicurare questo percorso in tutta l'istituzione". Per colmare queste lacune, secondo Sanguineti, è necessario innanzitutto costruire percorsi diagnostico-terapeutici dedicati. "Il tumore a testa e collo - osserva - è rimasto un po' indietro rispetto agli altri tumori proprio perché è un po' più raro e quindi non dico che sia la Cenerentola, ma non ha avuto la stessa visibilità, la stessa importanza. Da qui ovviamente l'importanza di sensibilizzare la popolazione con la Make Sense Campaign. Quindi, partendo da quello, istituire, come è stato fatto in altri tumori, dei percorsi diagnostico-terapeutici a livello regionale che poi vengono applicati a livello locale".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tumori cancro rinofaringeo roma italia focus esperti teha group
Vedi anche
"Livatino: il giudice e i suoi assassini", il trailer della fiction Rai diretta da Michele Placido
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"
Bonino, Tajani a camera ardente: "Sull'Europa avevamo obiettivi comuni" - Video
Casini diventa nonno, gli auguri di La Russa in Senato - Video
Bonino, in fila per l'ultimo saluto: "Amica delle donne, lottava per i diritti di tutti" - Video
Bonino, Fini alla camera ardente: "Politica più povera senza di lei" - Video
Bonino, Gualtieri: "Grazie Emma, combattente dolce e tenace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza