circle x black
Cerca nel sito
 

Tumori, Mennini: "Prevenzione investimento strutturale per il Ssn"

"Il ministero della Salute ha già dato segnali concreti e rilevanti"

Francesco Saverio Mennini, capo dipartimento Programmazione, dispositivi medici, farmaco e politiche in favore del Ssn del ministero della Salute - (Foto Ufficio stampa)
Francesco Saverio Mennini, capo dipartimento Programmazione, dispositivi medici, farmaco e politiche in favore del Ssn del ministero della Salute - (Foto Ufficio stampa)
09 giugno 2026 | 15.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“È un momento importante quello del Manifesto IncontraDonna, ma oggi ancora di più perché si inserisce in un percorso in cui il ministero della Salute ha già dato segnali concreti e rilevanti.” Così Francesco Saverio Mennini, capo dipartimento Programmazione, dispositivi medici, farmaco e politiche in favore del Ssn del ministero della Salute intervenuto all'incontro con la stampa su 'Tumori: dallo screening ai test molecolari, un anno di risultati del manifesto IncontraDonna' oggi a Roma. “Con la legge di bilancio - continua Mennini - per la prima volta dal 1978, sono stati incrementati in modo strutturale i fondi per la prevenzione, con risorse aggiuntive dal 2026, destinate in particolare agli screening e all’ampliamento della platea per lo screening mammografico”. L’obiettivo è “trasformare la prevenzione da spesa corrente a investimento, anche in linea con l' Europa, liberando risorse e rafforzando il Fondo sanitario nazionale”.

CTA

Mennini ha poi evidenziato il lavoro su Lea e omogeneità territoriale. “Stiamo lavorando all’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza e al riconoscimento di patologie come l’obesità, oltre a un sistema di monitoraggio più efficace per ridurre le disuguaglianze regionali”. Infine, ha richiamato il ruolo della programmazione nazionale: “Con il nuovo Piano sanitario nazionale e strumenti di valutazione e premialità per le regioni virtuose, puntiamo a garantire maggiore uniformità nell’accesso alla prevenzione e alle cure sul territorio”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Manifesto IncontraDonna Prevenzione SSN Tumori
Vedi anche
Nucleare, il Nobel Giorgio Parisi: "È una distrazione, commercialmente inutile" - Video
Spazio, Urso: "Comparto centrale in cui l'Italia deve crescere" - Video
Daniele Silvestri risponde a De Gregori: "Ha perso un'occasione" - Video
News to go
Rinnovo contratto statali, verso la firma: interessa circa 195mila dipendenti
Orsetta bloccata su un albero in strada, il salvataggio 'al volo' con sorpresa - Video
A fuoco un capannone a Napoli, vigili del fuoco in azione - Video
Sinner di nuovo al San Raffaele, ancora esami per il numero 1 del tennis - Video
News to go
Meteo, arriva il primo grande caldo dell'estate: le previsioni dei prossimi giorni
Matilde Gioli: "Nel nuovo 'Doc' si parlerà anche della sanità italiana" - Video
Disclosure Day, la clip in esclusiva del film di Steven Spielberg
News to go
Trasparenza salariale, in vigore il decreto: cosa cambia
Profumo di formiche, di officina meccanica e anti-malocchio, in fiera le fragranze più bizzarre - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza