E' giallo su quanto accaduto a quattro ex agenti dell'intelligence che sarebbero rimasti intossicati dopo aver bevuto del liquore artigianale, una settimana fa, durante una cena in casa tra nove persone ad Hammamet in Tunisia. Uno dei partecipanti, di 62 anni, è morto e altri tre ex 007 si sono sentiti male. I quattro secondo quanto riferiscono all'Adnkronos fonti qualificate, sono residenti in Tunisia da anni.

Si tratterebbe di agenti non più organici all'intelligence, che dopo aver lasciato il servizio operativo sono andati in pensione. A quanto si apprende dalle stesse fonti i quattro, durante la cena, si sarebbero sentiti male dopo un bicchiere di liquore fatto in casa. Secondo le stesse fonti, si tratterebbe quindi di un incidente.