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"Tuo marito urla, lascialo": il messaggio sul parabrezza diventa un caso web

Il foglio viene immortalato in un post sul gruppo Rinascita Castellaneta Marina e rimbalza ovunque

Il biglietto virale - (da Facebook)
Il biglietto virale - (da Facebook)
29 luglio 2026 | 12.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Tuo marito ti ha urlato contro, lascialo". Un biglietto scritto con un pennarello e infilato sotto un tergicristallo si diffonde sul web. Il messaggio è stato lasciato su un'auto parcheggiata a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. A scriverlo e a firmarlo "una passante", che si rivolge ad una donna apostrofata dal marito poco prima. "A te, a cui tuo marito urlava per sistemare un parasole, auguro il coraggio di lasciarlo perché le merde non cambiano mai. Meriti sicuramente rispetto e soprattutto un vero uomo", si legge sul foglio che viene postato sul gruppo 'Rinascita Castellaneta Marina' e rapidamente rimbalza ovunque, diventando argomento di discussione su pagine e siti.

Abbondano i messaggi di solidarietà nei confronti della donna, con commenti che accendono i riflettori su storie di persone che rivedono la propria situazione in quelle poche righe: "Quando vivi in un rapporto del genere, sei quasi anestetizzata. Da fuori si nota, da dentro no", il tenore di molti commenti che condividono l'esortazione contenuta nel messaggio. C'è anche chi si preoccupa dell'eventuale reazione del marito: "Vedrà anche lui quel messaggio". E c'è chi, nella migliore tradizione del web, non crede che l'episodio sia reale: "Tutto finto". Chissà.

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messaggio castellaneta messaggio gruppo castellaneta messaggio parabrezza
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