Filippo Turetta è stato condannato all'ergastolo nel processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin. E' la sentenza emessa oggi 3 dicembre dai giudici della corte d’Assise di Venezia al termine di una camera di consiglio durata circa cinque ore.

La sentenza

La giuria, presieduta dal togato Stefano Manduzio - affiancato dalla giudice a latere Francesca Zancan e da sei popolari -, ha accolto in pieno la richiesta di condanna formulata dalla procura e ha confermato le accuse per il ventiduenne ritenuto responsabile dell'omicidio dell’ex fidanzata, uccisa con 75 coltellate la sera dell’11 novembre 2023.

La corte ha escluso le aggravanti della crudeltà e dello stalking, resta dunque in piedi l'accusa per omicidio aggravato dalla premeditazione, sequestro di persona e occultamento di cadavere.

Le parole di Gino Cecchettin

"Penso che la violenza di genere non si combatta con le pene, ma con la prevenzione. Come essere umano mi sento sconfitto, come papà non è cambiato nulla", ha detto Gino Cecchettin, papà di Giulia, dopo la sentenza.