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Turismo: al via progetto del Demanio per trasformare immobili pubblici inutilizzati in strutture ricettive accessibili e inclusive

12 ottobre 2026 | 09.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il progetto 'Turismo Accessibile per tutti - TA4ALL' dell'Agenzia del Demanio punta a trasformare immobili pubblici inutilizzati in strutture dedicate al turismo accessibile e inclusivo. L'iniziativa unisce inclusione sociale, valorizzazione del patrimonio pubblico e sviluppo dei territori. Gli immobili saranno affidati a investitori privati ed Enti del Terzo Settore tramite concessioni della durata di 6-50 anni. Le strutture saranno pensate soprattutto per persone con disabilità, anziani e persone con esigenze specifiche. I primi sette immobili si trovano in diverse regioni italiane e hanno un importante valore storico e turistico. Tra questi ci sono ex caserme, conventi, ville ed edifici storici situati in località come Lago di Garda, Sulmona, Caltagirone, Reggio Calabria, Loreto e Roma.

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