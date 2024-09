Uap: "Da Tar Sicilia sospensione cautelare a farmacia servizi"

L'Uap, l'Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata, ha ottenuto in Sicilia una prima 'vittoria' contro l'ampliamento nelle farmacie degli spazi per esami e visite, la cosidetta farmacia dei servizi. "Oggi è stata pubblicata la decisione del Tar Sicilia che, accogliendo le istanze formulate dalle associazioni di categoria, ha chiaramente stabilito che, in assenza di una idonea base normativa, le amministrazioni regionali non possono emanare provvedimenti che consentano alle farmacie di erogare nuovi servizi e prestazioni aggiuntive in locali separati da quelli dove è ubicata la farmacia stessa". Così l'Uap in una nota a commento dell'ordinanza del Tar della Sicilia che "ha accolto l'istanza cautelare" e ha fissato "la trattazione della causa all'udienza pubblica del 14 gennaio 2025". Questa la è prima decisione di un tribunale amministrativo rispetto ai ricorsi che l'Uap ha fatto in diverse regioni.

"Siamo certi che il pronunciamento del giudice amministrativo, che riafferma il doveroso e necessario rispetto del principio di legalità nell’agire amministrativo, sia tenuto in debita considerazione da parte di tutte le autorità competenti in materia", sottolinea Mariastella Giorlandino, presidente Uap. "La nostra associazione è ben contenta di iniziare a vedere che la legalità si fa avanti", conclude la presidente.