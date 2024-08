"Le chiese non si toccano". E' il messaggio di Papa Francesco, con un riferimento agli ultimi provvedimenti varati dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. ''Continuo a seguire con dolore i combattimenti in Ucraina e nella Federazione russa. E pensando alle norme di legge adottate di recente in Ucraina mi sorge un timore per la libertà di chi prega, chi prega veramente prega sempre per tutti", dice il Pontefice oggi a Piazza San Pietro. Il riferimento è alla legge varata da Zelensky per mettere al bando le organizzazioni religiose che hanno legami con la Russia, compresa la chiesa ortodossa russa: "L'ortodossia ucraina oggi compie un passo verso la liberazione dai demoni di Mosca", le parole con cui il presidente ha illustrato la legge, approvata in Parlamento con 265 voti a favore e 20 contrari. I servizi ucraini (Sbu) hanno accusato enti e figure religiose di aver agito a favore della propaganda di Mosca: dall'inizio della guerra sono stati avviati procedimenti nei confronti di oltre 100 religiosi. In 26 casi si è arrivati alla sentenza.

" Non si commette il male perché si prega, se qualcuno commette un male contro il suo popolo sarà colpevole per questo ma non può aver commesso il male perché ha pregato", dice il Papa. "Si lasci pregare chi vuole pregare in quella che considera la sua chiesa, per favore non sia abolita nessuna chiesa cristiana: le chiese non si toccano''.